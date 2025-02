Osakidetza atiende a más de 2.000 personas en riesgo de quitarse la vida desde la implantación del Código Intento Suicidio

La estrategia vasca fue puesta en marcha en 2019 por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para reducir la incidencia, prevalencia e impacto de la conducta suicida en Euskadi. Pese a las dificultades generadas por la pandemia de la COVID19, las instituciones vascas han trabajado de forma coordinada y transversal en los distintos ámbitos sectoriales y niveles administrativos con capacidad de incidir en la prevención, detección y posvención de la conducta suicida.

En el ámbito sanitario, además de la implantación del CISR, se han producido otros avances, como la implicación en la labor preventiva del Consejo Sanitario, la asistencia por parte de Emergencias-Osakidetza a las personas derivadas desde el teléfono 024, la implementación del cribado de prevención de la depresión en adolescentes por parte de Pediatría de Atención Primaria, o la incorporación de la prevención del suicidio en la estrategia de seguridad del paciente, por citar algunas de las actuaciones realizadas. También se han dado pasos en el entorno comunitario, con especial atención a la esfera educativa, donde los departamentos de Educación y de Salud han puesto en marcha un plan de prevención, intervención y posvención en los centros educativos.

Programa Bizi

Otra de las líneas de actuación previstas en la estrategia es la que ha posibilitado la puesta en marcha por parte de Osakidetza de cursos de formación presenciales y on line, tanto para personal sanitario como no sanitario, ciudadanía en general, y colectivos en situación de vulnerabilidad. En concreto, el programa BIZI -un curso de formación on line de prevención destinado a profesionales no sanitarios o sanitarios no clínicos cuyo objetivo es dotarles de herramientas para detectar personas en riesgo, ofrecerles un primer apoyo y derivarlas a los recursos especializados- ha formado desde su inicio en 2022 a más de 3.700 personas, siendo seleccionado por la Comisión Europea como práctica prometedora en salud mental.

Consejo Interregional de Salud

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha mostrado su disposición a compartir la experiencia acumulada y los avances alcanzados en los últimos años en Euskadi, a la hora de abordar el plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 que el Ministerio de Sanidad lleva mañana viernes al Consejo Interterritorial de Salud y donde se prevén medidas ya desplegadas en el marco de la estrategia vasca.