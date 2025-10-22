Onda Cero Euskadi lanza la campaña 'Convivencia responsable'

Respeto, empatía y cumplimiento de las normas son las claves que pueden mejorar la convivencia en nuestros pueblos y ciudades. Y no son pocos los ejemplos de situaciones del día a día que, con pequeños gestos, se puede cambiar mucho.

Porque...¿Quién no se ha sentido alguna vez molesto por escuchar una conversación privada en el transporte público? No siempre parecemos conscientes de cómo influyen en los demás nuestras acciones. Vivimos en sociedad, y por eso, debemos alzar la mirada e intentar aportar en positivo, en el día a día de todas las personas con la que nos cruzamos. Una sonrisa, un saludo educado, un muchas gracias marcan las diferencia.

También hay cuestiones que más allá de la educación, tienen que ver con el sentido común. Ceder el asiento en el metro o el autobús no debería ser una excepción. Tampoco usar las papeleras.

Las normas

Como se suele decir, las normas están para cumplirlas. Las sociedades nos dotamos de ellas para una mejor convivencia. Y entre las normas que no siempre se cumplen, y no siempre son posibles de vigilar, están las que tienen que ver con los perros. El uso de la correa o la recogida de los excrementos son dos puntos claves.

En ocasiones también se ha puesto en cuestión la convivencia de peatones y ciclistas. De ahí la importancia de cumplir las normas. Las bicicletas han de circular por los espacios habilitados para ello.

Son tan solo algunos de los ejemplos sobre convivencia responsable en los que ahondamos con esta campaña en Onda Cero Euskadi.