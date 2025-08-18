ASTE NAGUSIA 2025

La ola de calor de la semana pasada queda atrás haciendo temblar la programación de Aste Nagusia 2025

La noche del domingo nos dejó un claro cambio de tendencia y el importante descenso de la temperatura que dan paso a días grises, con nubes y chubascos como protagonistas de esta semana grande.

Después de una semana pasada marcada por temperaturas de récord y cielos despejados, según Euskalmet, nos adentramos en una semana gris que estará pasada por agua.

Con cielos cubiertos y lluvia que, según la Agencia Vasca de Meteorología, nos acompañará durante gran parte de los días de fiestas, hasta el viernes, arrancamos una semana en la que las temperaturas serán más bajas, con máximas de entre 22-25 grados. El viento soplará del norte o noroeste incidiendo en dichos valores bajos. Además, será importante no olvidar coger un buen chubasquero si se pretende disfrutar de las actividades, ya que se esperan chubascos débiles con frecuencia durante los próximos días.

Aún es pronto para saber cómo afectará a la programación de la Semana Grande bilbaína, según la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, "Esperamos que no haya que cancelar ninguna de las actividades. Pero es una pena por el Txikigune y otras al aire libre, como el teatro de calle, porque la gente igual no se anima tanto a ir. ".

