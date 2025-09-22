La ocupación por habitación hotelera en Euskadi fue del 86% en agosto, con subida de precios

La ocupación hotelera por habitaciones registrada en Euskadi durante agosto fue del 86,0%, un 0,2% más que en el mismo mes del pasado año, con una subida de precio del 7,3% interanual. En total, el mes pasado las entradas en los establecimientos hoteleros vascos aumentaron un 1,5% y las pernoctaciones un 1,2% en términos interanuales, según los datos publicados por el Eustat.

Además, las 432.427 entradas registradas durante el mes anterior en hoteles vascos han dado lugar a un total de 921.868 pernoctaciones. En concreto, el 55,2% de las entradas y el 53,1% de las pernoctaciones fueron de origen extranjero, tras un ascenso del 4,9% en el caso de las entradas y del 6,6% en el de las pernoctaciones.

El grado de ocupación por plazas en el conjunto de Euskadi se situó en agosto en el 78,5%, 0,2 puntos porcentuales menor al de agosto de 2024. Al medirlo por habitaciones, se alcanzó el 86,0%, 0,2 puntos porcentuales por encima de la cifra de agosto del año anterior.

Por capitales, el número de entradas descendió un 9,6% en Vitoria-Gasteiz y un 2,3% en San Sebastián, mientras que en Bilbao, las entradas aumentaron un 4,1%. De forma similar, el decremento en las pernoctaciones respecto a agosto del año anterior fue del 9,1% en Vitoria-Gasteiz y del 3,0% en San Sebastián. Por su parte, Bilbao registró un 5,1% más de pernoctaciones.

En Álava se contabilizaron 58.916 entradas y 118.004 pernoctaciones, un 7,0% y un 7,2% menos, respectivamente, que en agosto del año anterior. En cambio, en Bizkaia fueron un 4,7% más de entradas y un 4,4% más de pernoctaciones, con 197.593 entradas y 415.902 pernoctaciones, el pasado agosto. A su vez, los crecimientos alcanzaron en Gipuzkoa el 1,2% en el caso de las entradas, con un total de 175.918, y el 0,6% en el de las pernoctaciones, con 387.962.

La estancia media en los establecimientos hoteleros durante el mes de agosto de 2025 fue de 2,13 días, casi idéntica a los 2,14 días observados el mismo mes del año anterior.

La tarifa media diaria (ADR), que se aplica a una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento, fue de 154,4 euros en agosto de 2025 de media en Euskadi, un aumento del 7,3% con respecto a agosto del año anterior. Los ingresos medios por habitación disponible fueron de 132,7 euros, una subida del 7,5% interanual.

Por territorios, el ADR se situó en Gipuzkoa en 194,0 euros, en Bizkaia en 132,4 euros y en Álava en 106,2 euros. Por capitales, las diferencias fueron superiores, dado que el ADR alcanzó en San Sebastián los 238,1 euros, en Bilbao los 144,6 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, los 96,9 euros.