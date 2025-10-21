Nuria Zazo, reconocida con el II Premio Mujer Vizcaína de Onda Cero

Por segundo año, Onda Cero entregó anoche el Premio Mujer Vizcaína 2025 en la sala BBK de Bilbao en un evento que contó con la sociedad bizkaina, que no quiso perderse el acto de entrega de este galardón que mira a las mujeres, no siempre en el plano que les corresponde.

El premio, organizado por Onda Cero y que cuenta con el patrocinio de la Fundación BBK y la colaboración de El Corte Inglés, pretende reconocer y servir de homenaje a todas esas mujeres que desde diferentes ámbitos, sirven de ejemplo en su trayectoria profesional, social o personal.

En esta ocasión, han sido diez las mujeres que han sido propuestas para este reconocimiento, y en Onda Cero hemos escuchado sus historias. Conoce aquí a todas las mujeres candidatas esta edición

El director de Onda Cero Euskadi, Florencio Mancisidor, agradeció su esfuerzo y tesón a todas y cada una de las mujeres propuestas para hacerse con este reconocimiento. Un agradecimiento y reconocimiento que hizo extensivo a las mujeres que forman parte de la plantilla de Onda Cero Bilbao.

El jurado ha querido reconocer una trayectoria profesional, la de Nuria Zazo, pero también una implicación personal con quienes han pasado por su misma situación, la de perder un hijo recién nacido. Muy agradecida, Nuria recogió el premio y lo hizo extensivo a todas las personas que forman parte de la asociación. La entrega corrió a cargo de Koldo Bilbao, responsable de cultura de la BBK, que no quiso perderse el evento a pesar de lo complicado de su agenda. Un discurso brillante y emotivo en el que puso en valor que existan premios como éste, que sirven para empoderar y visibilizar el papel de la mujer en nuestra sociedad.

Bióloga, trabajadora en Biobizkaia, en investigación biosanitaria y miembro de la asociación Eku Hutsik, la Asociación de duelo gestacional, perinatal y neonatal de Euskadi y Navarra. Es parte del currículum por el que Nuria Zazo se ha hecho con este reconocimiento que otorga Onda Cero Bilbao.

Entrega II Premios Mujer Vizcaína | Onda Cero