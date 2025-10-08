Salud

El número de niños que acuden a las revisiones sube un 25% gracias a los SMS de Osakidetza

El Servicio Vasco de Salud ha enviado en un año cerca de 40.000 mensajes y ha logrado citar a más de 15.600 niños y niñas

Los equipos de Pediatría han detectado que a partir de los 6 años se reduce el número de pequeños que pasan por las revisiones recomendadas, de ahí que desde el pasado año Osakidetza envíe un SMS recordatorio a las familias con hijos o hijas de 6, 8, 10 y 13 años que, pasados seis meses desde que tendrían que haber acudido a la revisión, no lo han hecho aún.

Los mensajes se han enviado entre marzo de 2024 y marzo de 2025, han sido un total de 39.231 mensajes, y los resultados se consideran "satisfactorios", ya que hasta septiembre de este año se ha logrado citar a más de 15.600 niños y niñas, que sin el envío de este mensaje probablemente no hubieran acudido a la revisión correspondiente. Esta cifra supone un 25% de citas más respecto al mismo periodo del año anterior, en el que no se envió este recordatorio.

Osakidetza ha explicado que este programa es "una herramienta fundamental" para garantizar una adecuada salud en la población infantil, bien previniendo la aparición de enfermedades o bien detectándolas de forma precoz para que se pueda hacer un abordaje temprano. En estas consultas se incide en aspectos clave como los relativos a la alimentación, el adecuado desarrollo motor o cognitivo, la detección temprana de enfermedades a través de cribados así como los aspectos emocionales.

