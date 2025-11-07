Nuevos muestreos confirman la presencia de la almeja asiática en el bajo Oria, a la altura de Aginaga

La Agencia Vasca del Agua, Ura, ha informado de que nuevos muestreos confirman la presencia de la almeja asiática invasora en el bajo Oria, concretamente en un tramo de unos tres kilómetros a la altura de Aginaga (Gipuzkoa). No se ha detectado la especie ni aguas arriba, ni aguas abajo, de los tramos ya conocidos, ni en otras cuencas o embalses donde existían citas anteriores, como Urrunaga (Álava) o Undurraga (Bizkaia).

En un comunicado, fuentes de La Comisión de Seguimiento y Coordinación para el Control del Mejillón Cebra en la Comunidad Autónoma del País Vasco, decidió, a propuesta de Ura, llevar a cabo una prospección por todo el territorio, con la intención de conocer el ámbito territorial de la población descubierta en el Oria el pasado enero y tratar de encontrar posibles poblaciones de esta especie en otras cuencas.

Tras la detección inicial, Ura coordinó una campaña de muestreos en 32 puntos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de delimitar la extensión de la especie y descartar su presencia en otras masas de agua.

Los muestreos han confirmado la presencia de ejemplares vivos en cuatro puntos del bajo Oria, todos ellos en zonas de transición intermareal, y la existencia de una población reproductora en uno de estos puntos, donde se han encontrado individuos juveniles.

En el resto de los 32 puntos muestreados en ríos, embalses y zonas de transición de Euskadi no se ha encontrado presencia de la especie. Desde Ura han destacado que estos resultados "revelan que la presencia de esta especie parece, de momento, muy reducida, limitada a un pequeño tramo del Oria, aunque no puede descartarse la existencia de otras poblaciones que no han podido ser detectadas en los muestreos realizados".