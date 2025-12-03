Justicia

Nueve de cada diez menores que delinquen en Euskadi no reinciden

En Euskadi, es superior el porcentaje de menores extranjeros que delinquen, aunque 7 de cada 10 son españoles

Marian Ruiz

Euskadi |

María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos
María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos | Irekia

La reincidencia se ha situado en el 11% en el periodo de vigencia del IV Plan de Justicia Juvenil del Gobierno vasco que dibuja un perfil de los infractores. Son chicos entre 16 y 17 años, en su primer hecho delictivo. Y aunque la mayoría han nacido en el País Vasco, el balance habla de un significativo porcentaje de 28% de personas extranjeras.

La consejera de Justicia, María Jesús San José, argumenta este dato en que Euskadi 'tiene mejor capacidad de acogida y de protección', lo que 'hace que ciertos perfiles vulnerables lleguen a esta comunidad autónoma'. El director de Justicia, José María Bastos, ha subrayado que 'es la exclusión social la que causa delincuencia; la nacionalidad no es nunca un factor criminógeno, nadie delinque por ser de un país'.

Delitos más comunes

En el periodo del plan en vigor, se registraron 11.751 infracciones cometidas por menores. Hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género fueron los delitos más comunes. Las condenas para estos menores fueron desde internamientos, a libertad vigilada o prestaciones en beneficio de la comunidad.

Desafíos

El nuevo Plan aspira a recoger enfoques integrales de actuación, puesto que se confirman desafíos como el consumo de sustancias, la salud mental, la precariedad familiar o la falta de ocio estructurado. Además, habrá de afrontar tendencias como que cada vez es mayor el porcentaje de chicas que delinquen.

