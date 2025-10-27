Nuevas pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad, esta vez en Lasao

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido objeto de pintadas amenazantes que han aparecido en la localidad guipuzcoana de Lasao. En julio, en el frontón de la localidad guipuzcoana de Hernani aparecieron otras contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad en las que se podía leer "tiro en la boca", "mejor muertos" o "exterminio".

El PNV ha mostrado su apoyo al consejero. "Esto es completamente inaceptable", han subrayado en 'X'.

El sindicato policial Euspel ha condenado las pintadas en un mensaje publicado en redes sociales. "Los cobardes autoritarios continúan ensuciando las paredes de Euskadi con su enfermizo odio", han denunciado, al tiempo que han pedido al Ayuntamiento de Zestoa y a la Diputación de Gipuzkoa que las borren.

El mensaje contra Zupiria está junto a otro contra los agentes de policía. Las siglas A.C.A.B (all cops are bastard) junto al mensaje 'Alde Hemendik' .