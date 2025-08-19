"Por el momento, la noticia en torno a Aste Nagusia 2025 es exclusivamente la fiesta"

El alcalde, Juan Mari Aburto, hablaba de gran eficacia policial. La delincuencia ha disminuido en un 7% respecto a los dos últimos años, y la policía ha realizado más detenciones que en anteriores ocasiones, por lo que ha destacado una evidente mayor eficacia policial. La situación ha mejorado, los datos son buenos, sin embargo, aseguraba que no podemos olvidar que "los amigos de lo ajeno" siempre están presentes en grandes aglomeraciones de gente, por lo que hay que tomar precauciones individuales y cuidar nuestras pertenencias. Además, recuerda que en el punto de objetos perdidos del Ayuntamiento de Bilbao hay aproximadamente 130 objetos, entre ellos muchos móviles, que están esperando a ser recogidos por sus dueños.

En cuanto al desmantelamiento del campamento de manteros, con cerca de una veintena de tiendas de campaña, en la plaza del gas, el alcalde admitía que se trata de personas en situación de gran vulnerabilidad, que vienen al calor de la fiesta a vender, pero que no se puede permitir una acampada en la calle, por lo que han sido desalojados por la policía, según aseguraba, "de la mejor manera posible".

Aste Nagusia es, según Juan Mari Aburto, el mayor evento de la ciudad, con una amplia oferta cultural y un impacto económico previsto de más de 80 millones de euros.