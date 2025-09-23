Mercado Medieval: Viaje al pasado en Vitoria este fin de semana

XXII Mercado Medieval

El casco medieval de Vitoria-Gasteiz se prepara para acoger una nueva edición del Mercado Medieval, que este año celebra su 22ª edición del 26 al 28 de septiembre. Tres días de espectáculos, talleres, gastronomía y recreaciones históricas que convertirán la ciudad en un auténtico viaje al pasado.

Un año más, las calles y plazas del casco histórico de Vitoria-Gasteiz se llenarán de vida medieval con la celebración del Mercado Medieval, que tendrá lugar del viernes 26 al domingo 28 de septiembre. Este evento, ya consolidado en el calendario festivo de la ciudad, recrea la convivencia de las culturas cristiana, judía y árabe a través de oficios tradicionales, espectáculos y ambientación histórica.

Los visitantes podrán disfrutar de talleres de herrería, carpintería, orfebrería, zapatería o vidriería, además de presenciar actuaciones de juglares, acróbatas, malabaristas y cuentacuentos. No faltarán los combates de caballeros, el circo, el teatro ni los títeres, con especial atención al público infantil, que contará con su propio rincón de actividades.

El mercado arrancará el viernes por la tarde con el tradicional pregón inaugural, y durante todo el fin de semana se podrá recorrer los numerosos puestos de artesanía, alimentación y hostelería, además de reponer fuerzas en las tabernas medievales.

Una cita imprescindible para quienes quieran sumergirse en la historia y disfrutar de un ambiente único en pleno corazón de Vitoria-Gasteiz.

