Menos accidentes pero más fallecidos este verano en las carreteras vascas

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha calificado estos datos de "preocupantes". De las once personas fallecidas en verano (6 en Gipuzkoa, 3 en Álava y 2 en Bizkaia), un 55% pertenecen a colectivos vulnerables (3 motoristas, 2 viandantes y 1 ciclista).

En todo caso, se han registrado descensos tanto en el número de accidentes (un 6,7% menos, con 1.154 frente a los 1.237 de 2024), como en el de heridos graves (un 17,5% menos, con 66 frente a 80), y en el de heridos leves (un 8,6% menos, con 523 frente a los 572).

Por tipos de vía, 7 personas perdieron la vida en carreteras convencionales, 2 en vías urbanas y 2 en autovías o autopistas. Al menos el 60% de los accidentes con víctimas mortales han sido a causa de distracciones en la condición, consumo de alcohol o exceso de velocidad. En lo que va de año, en las carreteras vascas han fallecido 30 personas (14 en Gipuzkoa, 12 en Araba y 4 en Bizkaia).