Los mejores planes de Navidad en Vitoria: de mercadillos navideños al Belén de La Florida

Para los amantes de las compras, para los que buscan un regalo o simplemente disfrutar del ambiente, son varios y diversa la oferta de mercados navideños en Vitoria

Mercados navideños

Las típicas casetas de mercados navideños se ubicarán en el Parque de la Florida (frente a la pista de hielo). Y es que ese enclave se ha convertido en punto neurálgico de la navidad, al contar en pocos metros con el Belén Monumentl, la pista de hielo y el mercado.

Para quienes buscan artesanía, podrán encontrarla en alguno de los 35 puestos en la calle Independencia y la Plaza de los Celedones de Oro.

Del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, además de una amplia oferta de alimentación selecta contamos con casetas cuya oferta varía entre complementos, artesanía, literatura y una amplia gama de productos alaveses.

Noria y carrusel

Junto el seto de Vitoria-Gasteiz, el elemento sin duda más fotografiado hoy día de la ciudad, se erige ya la imponente noria que estas navidades se estrena en la ciudad. Quienes no sufran de vértigo, podrán acceder a una de las 24 cabinas climatizada por un precio de cinco euros, y disfrutar las vistas a una altura de 30 metros.

Al lado, un carrusel de época será la opción para los más pequeños, que en otro lugar, el plaza del Arca, podrán también probar en el ascensor mágico virtual

Pista de hielo

Belén monumental

El parque de la Florida se convierte en uno de los epicentros de los eventos navideños en Vitoria. Alrededor del kiosko un año más podemos calzarnos los patines y disfrutar del patinaje. Además este año habrá sesiones nocturnas con DJ los sábados. Habrá zona reservada para los más pequeños y otra para adultos para este plan clásico y lleno de encanto.

No hay navidad en Vitoria sin una visita al belén monumental del parque de La Florida. Este singular Belén a tamaño real es una de las atracciones más destacadas de Vitoria-Gasteiz en Navidad, desde 1962. Si vienes a pasear entre sus más de 100 figuras comprobarás por qué dicen que es el Belén más bonito del mundo.

Casa de Olentzero

No muy lejos del parque, en unos minutos, podemos llegar al Palacio Zulueta, donde este año se ubica la cada de Olentzero y Mari Domingi. Allí, con animación de los galtzagorris, los peques pueden dejar sus cartas de peticiones.