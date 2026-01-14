Los médicos vascos vuelven a salir a la calle en demanda de un Estatuto Marco propio

El personal médico y facultativo sigue en pie de guerra. Los médicos vascos, convocados por el SME, se han sumado a la movilización estatal para estos dos días de enero y que se suman a los paros del año pasado y a innumerables concentraciones.

Las peticiones son las mimas, ya que, según denuncian, “no ha habido avance alguno”, y la ministra de Sanidad sigue sin aceptar un estatuto propio para los médicos. Estos profesionales vienen denunciando, por ejemplo, que son el único colectivo con jornadas laborales maratonianas, 'muchas veces para suplir el déficit de profesionales'. Esas horas de más, han explicado, no contabilizan de cara a la jubilación,

Reclamaciones

•Reconocimiento de la penosidad, riesgo para la salud y dificultad de conciliación del personal médico y facultativo.

•Reconocimiento de la extensa formación y especial responsabilidad de estas y estos profesionales dentro de una categoría A1+ en la clasificación profesional.

•Reducción de la duración de guardias maratonianas de hasta 24 horas ininterrumpidas, las cuales suponen un riesgo para profesionales y pacientes.

•Eliminación progresiva de las guardias. Todo trabajo por encima de la jornada ordinaria debe ser voluntario.

•Todo el tiempo trabajado tiene que computar de cara a la jubilación.

El foco de las protestas se ha ubicado hoy en el Hospital de Cruces, en una concentración a la que seguirá la de mañana, a las 11:00 de la mañana en el ambulatorio Olaguibel de Gasteiz.