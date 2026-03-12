Más de mil profesionales de Osakidetza fueron agredidos el año pasado

Un total de 1.047 profesionales de Osakidetza notificaron el pasado año una agresión, verbal o física, en el ejercicio de su actividad laboral.

Según se recoge en el último balance del Servicio de Prevención Laboral de Osakidetza, del total de casos, 94 fueron accidentes (el 9%), esto es, agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91%), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas. Sin duda un dato para la reflexión que la mayor parte de las agresiones, un total de 856, las sufrieron mujeres.

El número de agresiones ha descendido, concretamente un 11% respecto con respecto al año anterior, y a pesar de la tendencia al alza de los años precedentes. En una nota, el Departamento de Salud interpreta que 'es consecuencia de que ha habido menos notificaciones por casos de agresiones físicas (accidentes) y, en este sentido, Osakidetza recuerda que es pronto aún para valorar si estamos ante un cambio de tendencia que sugiera una mejora de la situación o se trata de algo puntual'.