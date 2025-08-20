Más de 70 bomberos de Euskadi se desplazan hasta Castilla y León para colaborar con las labores de extinción de incendios

Un total de 71 efectivos de bomberos de Euskadi se han desplazado a Castilla y León para colaborar con sus homólogos en las labores de extinción de los incendios más graves, tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. Un convoy de 55 operativos de Bizkaia del Servicio de Bomberos, de Montes y de la empresa pública foral Basalan, partía en vehículos todoterreno desde el parque foral de Urioste a la zona de Riaño, en el norte de la provincia. Desde Gipuzkoa, se desplazaron el lunes 10 profesionales con 6 vehículos de Urola, Bidasoa y Oria, que permanecen en Boca de Huérgano. Desde Alava son 6 los efectivos que se han prestado a ayudar.

Para las tareas cuentan con medios técnicos como dos bombas, dos cisternas, un dron de observación, un robot desbrozador, vehículos pickups todoterreno, un vehículo de mando y una furgoneta logística y diversas herramientas. Además de los medios mencionados, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han cedido un helicóptero para que ayude en las labores de extinción.

En onda cero hemos hablado con JAVIER AMUTXATEGUI, Inspector de Bomberos de Bizkaia, que explicaba lo cansados que han encontrado a sus compañeros en esta comunidad. Además, asegura que simplemente están haciendo lo que sienten que deben hacer. La mayoría han aparcado sus vacaciones para colaborar.