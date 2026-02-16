Más del 60% de las actuaciones de Inspección de Trabajo sobre jornada laboral detectaron irregularidades

La Inspección de Trabajo en el País Vasco realizó el pasado año un total de 20.191 actuaciones, en las que se detectaron 1.862 infracciones y 4.443 requerimientos. De estas actuaciones, 1.490 se efectuaron en relación al tiempo de trabajo y en más del 60% de ellas se observaron irregularidades. Además, se revisaron 26.959 contratos, de los cuales 1.788 fueron transformados en indefinidos y a tiempo completo, según el balance correspondiente a 2025 dado a conocer este lunes.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo del País Vasco, Iciar González, han detallado, en una comparecencia en Bilbao, este balance de actividad, así como las principales líneas del Plan de Gestión 2026-2028 recientemente aprobado por el Departamento.

El palabras de Torres, los datos del pasado año reflejan que la Inspección de Trabajo "ha funcionado bien" y ha aportado "valor real" al mercado laboral vasco porque, ha destacado, el incumplimiento de la ley conlleva "desprotección, precariedad y competencia desleal".

Torres ha resaltado que Euskadi cerró 2025 con datos "récord", ya que se registraron casi 1.037.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, 12.293 más que en 2024 y su mayor registro hasta el momento. No obstante, ha subrayado que en este contexto de fortaleza es cuando es preciso "ahondar aún más" en la calidad del empleos "decentes", con derechos, seguros y ajustados a la legalidad.

El 57% de las actuaciones de la Inspección de Trabajo se dieron en el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral, con 11.545 intervenciones, en las que se detectaron 570 infracciones y se realizaron 2.754 requerimientos.

El 35% se efectuó en el ámbito de las Relaciones Laborales, con 6.974 actuaciones que se saldaron con 635 infracciones y 1.669 requerimientos. El 8% de las acciones se dio en la lucha contra el fraude en la contratación, con 1.672 actuaciones que detectaron 657 infracciones y 20 requerimientos.

El consejero ha destacado el "alto grado de cumplimiento" de la legislación por parte de las empresas vascas, algo que ha ido aumentado "a partir de la aprobación de la reforma laboral". En concreto, los comportamientos fraudulentos detectados afectan a entre el 0,4% y el 2,3% según el supuesto.

Según ha explicado Pérez Barredo, el balance del pasado año refleja un número similar de actuaciones de la Inspección y de irregularidades detectadas, pero con un aumento de actuaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y un "cierto incremento" en las infracciones detectadas.

En función de los datos detallados por Iciar González, en el área de Seguridad y Salud, la Inspección finalizó en 2025 un total de 13 expedientes sancionadores y realizó seis requerimientos en accidentes mortales y muy graves, 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos en accidentes graves, y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves.

Asimismo, se realizaron 98 actuaciones en investigación de enfermedades profesionales, con cuatro sanciones, 33 requerimientos y dos recargos de prestaciones, además de una campaña específica en coordinación con Osalan.

Destaca también el Plan de Choque Estival contra los golpes de calor, desarrollado por cuarto año consecutivo, con 4.440 comunicaciones a empresas y 357 actuaciones inspectoras, que dieron lugar a 12 expedientes sancionadores y 225 requerimientos.

En el área de Relaciones Laborales, destacan las 1.490 actuaciones relativas al tiempo de trabajo (incluidas la inspección de la obligación de registro de jornada), con un saldo de 417 infracciones y 401 requerimientos. Según ha destacado González, estas cifras suponen que en más del 60% de las actuaciones se detectaron irregularidades. Un porcentaje que se mantiene ya que, han explicado los responsables de Trabajo, "llevamos varios años que los resultados son en torno al 60 y al 65%".

También se llevaron a cabo 1.445 intervenciones de control de condiciones de trabajo, con 151 infracciones detectadas y 333 requerimientos efectuados, y 68 actuaciones de inspección sobre subcontratación y cesión ilegal de empresas de servicio, con un saldo de 25 ifracciones y 16 requerimientos.

Por lo que respecta a la lucha contra el fraude en la contratación, en 2025 se revisaron 26.959 contratos y se pusieron en marcha tres planes de choque que afectaron a 12.939 contratos presuntamente fraudulentos.

En el primer plan, activado en mayo, se enviaron 1.343 comunicaciones a empresas, se revisaron 3.239 contratos y se transformaron 979 contratos en indefinidos y a tiempo completo, lo que representa un 30,22%. De los otros dos planes, en octubre y noviembre, no se dispone aún de datos.

Por otro lado, en el ámbito de la inspección para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, se efectuaron 46 actuaciones en materia de acoso sexual y protocolos de acoso, con dos infracciones y doce requerimientos, y 28 sobre los derechos de conciliación, con dos infracciones y cinco requerimientos, entre otros datos.