Más de 500 actividades para todos los públicos ambientaran Bilbao durante esta Aste Nagusia

Aste Nagusia arrancará este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas desde el balcón del Arriaga. Lo hará de la mano del Pregonero Francis Díez Rojo y la Txupinera Olatz Agirre. A partir de ese momento, un programa de más de 500 actividades con la música de artistas como Rozalen, Alcalá Norte o Kai Nakai, gigantes y cabezudos, bilbainadas, teatro, el Gargantua, herri kirolak, el txikigune o el tradicional desfile de la ballena llenarán la villa durante 9 días.

Consulta el programa completo en la web del Ayuntamiento.