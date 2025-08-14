ASTE NAGUSIA 2025

Más de 500 actividades para todos los públicos ambientaran Bilbao durante esta Aste Nagusia

Policía municipal, Ertzaintza y Servicios de Emergencia y Protección Civil de Bilbao activan un operativo de seguridad y prevención conjunto que se desplegará por toda la ciudad. Priorizará la prevención de agresiones machistas.

Aste Nagusia arrancará este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas desde el balcón del Arriaga. Lo hará de la mano del Pregonero Francis Díez Rojo y la Txupinera Olatz Agirre. A partir de ese momento, un programa de más de 500 actividades con la música de artistas como Rozalen, Alcalá Norte o Kai Nakai, gigantes y cabezudos, bilbainadas, teatro, el Gargantua, herri kirolak, el txikigune o el tradicional desfile de la ballena llenarán la villa durante 9 días.

Consulta el programa completo en la web del Ayuntamiento.

