Los ertzainas acusados de agredir a una mujer colombiana en Donosti no han sido apartados del servicio

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado que los agentes de la Ertzaintza investigados tras la denuncia de una agresión a una mujer colombiana en San Sebastián no han sido apartados del servicio hasta que la investigación abierta no concluya y se determine si su actuación "se hizo bien o no".

El consejero ha deseado a la mujer la "más rápida y mejor recuperación" y ha explicado que a la mañana siguiente de que ocurrieron los hechos, los mandos de la Ertzaintza de Gipuzkoa activaron los procedimientos internos para investigar si la intervención "se ajustó o no a los procedimientos establecidos".

Los agentes detuvieron a la pareja de la mujer herida y a ella, en el caso de esta por resistencia y agresión a la autoridad.

En estos momentos hay abiertas tres investigaciones: la interna y la de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Ha indicado que al parecer hay una tercera vía abierta ante la Policía Local de la capital guipuzcoana por la denuncia interpuesta contra la actuación policial. "Nuestra intención es aclarar este tema. Somos los primeros interesados en que no haya ninguna duda sobre los procedimientos con los que la Ertzaintza desarrolla su actividad. Confío en que los procedimientos abiertos nos ayudarán a aclarar el asunto".