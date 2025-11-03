Da a luz en la estación de metro de San Ignacio en Bilbao

Una mujer ha roto aguas en el Metro de Bilbao y ha dado a luz a una niña sobre las 9:30 de esta mañana en la estación de San Ignacio.

El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruabarrena, ha informado del nacimiento de la bebé durante la presentación de los actos conmemorativos del 30 aniversario de Metro Bilbao.

La mujer, acompañada de su marido, se encontraba en la estación de Lutxana cuando varios pasajeros alertaron de que había roto aguas, en busca de un médico entre los vagones.

En ese momento, una usuaria acompañó a la mujer mientras la unidad médica llegaba a la estación de San Ignacio, donde la esperaban profesionales de Metro Bilbao, acompañados por técnicos en emergencias sanitarias.

Se trata de la segunda vez que un bebé nace en las instalaciones de Metro Bilbao, después de que el 12 de julio de 2009 una niña llamada Eneritz llegara al mundo en uno de los bancos de los andenes de la estación de Bagatza, en Barakaldo.