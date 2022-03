Desde el lunes cambios en el protocolo

Cambian desde este lunes la pautas conocidas , hasta la fecha, para el control y seguimiento de la pandemia, con dos grandes novedades. Por un lado las personas que den positivo en un test ya no tendrán que aislarse y, por otro, sólo sean pruebas diagnosticas oficiales por parte del servicio de salud a los colectivos vulnerables y a aquellos casos con previa indicación médica.

Recomendaciones a los contagiados

Con estas nuevas normas y conscientes de que la pandemia aún no ha acabado Osakidetza pide "prudencia" a la población en esta nueva etapa. Es más a quienes den positivo, el Departamento Vasco de Salud les pide que "reduzcan todo lo posible las interacciones sociales". Además se les insta a que utilicen "de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas o al día que te realizaron la prueba". Además y siguiendo la estrategia del resto de comunidades también se les recomienda que eviten "el contacto con las personas vulnerables", así como asistir a eventos masivos. También se les pide que avisen a sus contactos estrechos para que estén atentos ante la posible aparición de síntomas compatibles con el coronavirus. En el caso de que comiencen a sentir "dificultad respiratoria, fiebre alta de más de 4 días, tos muy fuerte» se les aconseja que se pongan en contacto con su centro de salud para ser valorados por un médico.

La Covid se gripaliza

Desde el lunes, por anto, se debe actuar como si uno se contagiara de gripe. Quien se contagie del virus no tendrá que permanecer en casa e, incluso, acudir a un restaurante o a sus puestos de trabajo. Salvo casos puntuales no será baja laboral el contraer el virus . Osakidetza y el resto del Sistema Nacional de Salud sí que mantendrán la realización de pruebas con normalidad a las personas catalogadas como vulnerables. Esta son mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas, profesionales que trabajan en residencias, centros sanitarios asistenciales o con otras personas institucionalizadas, aquellos que ingresen en un hospital por problemas respiratorios y a los que hayan estado recientemente en alguna región donde esté circulando una variante de interés que no haya llegado a ser dominante en Euskadi. Estos y otros aspectos se actualizarán el lunes en su página del Gobierno Vasco para informar a la población cómo debe actuar frente al coronavirus en esta nueva etapa de la pandemia.