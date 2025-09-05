Llega el juicio a los padres acusados de intentar asesinar a su bebé al zarandearlo en Gipuzkoa

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Gipuzkoa enjuiciará a partir del lunes a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé supuestamente zarandeándolo fuertemente en octubre de 2023.

El juicio está señalado de lunes a jueves y las sesiones está previsto que comiencen a las 09.30 horas, según han informado fuentes judiciales. La Fiscalía de Gipuzkoa pide para cada uno de los progenitores una pena de siete años y siete meses de cárcel.

Según el relato de la Fiscalía, los padres de la niña zarandearon a la bebé “fuertemente”, conscientes del daño potencial que esto podía causar. La sacudida se produjo al menos en una ocasión, y como consecuencia de ello, la pequeña sufrió un cuadro clínico compatible con el síndrome del niño zarandeado, que incluyó estatus epiléptico, hematomas en la cabeza, hemorragias retinianas e hipertensión intracraneal. Los médicos que atendieron a la niña concluyeron que su vida estuvo en peligro debido a las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando la menor fue zarandeada violentamente por uno o ambos progenitores, por lo que tuvo que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Donostia.