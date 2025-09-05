Justicia

Llega el juicio a los padres acusados de intentar asesinar a su bebé al zarandearlo en Gipuzkoa

El lunes comienza el juicio contra los progenitores de una bebé de dos meses, que ingresó en la UCI por los 'zarandeos' sufridos.

Onda Cero Euskadi

Donosti |

Los padres pierden hasta 750 horas de sueño durante el primer año de vida de su bebé
Los padres pierden hasta 750 horas de sueño durante el primer año de vida de su bebé | Pixabay

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Gipuzkoa enjuiciará a partir del lunes a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé supuestamente zarandeándolo fuertemente en octubre de 2023.

El juicio está señalado de lunes a jueves y las sesiones está previsto que comiencen a las 09.30 horas, según han informado fuentes judiciales. La Fiscalía de Gipuzkoa pide para cada uno de los progenitores una pena de siete años y siete meses de cárcel.

Según el relato de la Fiscalía, los padres de la niña zarandearon a la bebé “fuertemente”, conscientes del daño potencial que esto podía causar. La sacudida se produjo al menos en una ocasión, y como consecuencia de ello, la pequeña sufrió un cuadro clínico compatible con el síndrome del niño zarandeado, que incluyó estatus epiléptico, hematomas en la cabeza, hemorragias retinianas e hipertensión intracraneal. Los médicos que atendieron a la niña concluyeron que su vida estuvo en peligro debido a las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023, cuando la menor fue zarandeada violentamente por uno o ambos progenitores, por lo que tuvo que ser ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Donostia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer