Llega el juicio a la enfermera acusada de simular la vacunación de menores en Bizkaia

La Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia en Bilbao acogerá, desde este lunes, 15 de septiembre, el juicio contra una enfermera del área de pediatría del centro de salud de Osakidetza en Kabiezes, acusada de simular la vacunación de los menores que acudían a consulta a ponerse las vacunas.

La profesional está acusada de delitos de daños, malversación y falsificación de documentos públicos.

La titular de ese Juzgado recogía que la investigada, que trabajó desde febrero de 2021 a septiembre de 2022 en el centro de salud de Kabiezes y, siendo la encargada de la vacunación de los menores, "introducía las agujas de las jeringuillas" en ellos, "sin llegar a inocular el contenido de las mismas, no realizando las vacunaciones, pero anotándolas como realizadas" en sus cartillas de vacunación e historiales médicos.

El valor de las vacunas no suministradas y que fueron desechadas ascendía a 26.763,99 euros y, según el auto judicial, "desechó las vacunas de 404 menores".