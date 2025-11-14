Llega el juicio contra los antiabortistas que rezaban frente a clínica en Vitoria

El juicio contra 21 personas que realizaron concentraciones antiabortistas hace tres años frente a una clínica de Vitoria que realiza interrupciones voluntarias de embarazos ya tiene fecha. El juzgado de lo penal número 1, que lleva el caso, tiene previstas tres sesiones de la vista oral, el lunes 17, martes 18 y jueves 20.

Las concentraciones provida que se juzgan se produjeron ocho días, entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre del 2022, frente a la clínica Askabide, en la céntrica calle Rioja. La dirección del centro denunció los casos ante la Ertzaintza, que identificó a 21 personas, las que van a ser juzgadas.

La Fiscalía considera que se produjo un delito de coacciones por el que pide cinco meses de prisión para los 21 acusados, por obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica.

No obstante, la Fiscalía propone como pena alternativa la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días y la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.

La defensa solicita la libre absolución, por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su libertad de expresión.

También se ha personado una acusación particular, que ha detallado que los acusados pertenecen a una organización internacional, "40 días por la vida". Según la página web de esta organización, se dedica a realizar campañas "dirigidas a acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios"