Bajo el lema "Escribir, editar, leer" se celebra la 15ª edición de Gutun Zuria

El Festival refleja así las nuevas maneras de idear, producir, distribuir, comunicar y consumir literatura, a través de autoras y autores a quienes nada del proceso literario les resulta ajeno. Es el caso de referentes de la literatura contemporánea como Manuel Rivas, Gonçalo M. Tavares, Juan Pablo Villalobos o Elvira Navarro; de nuevas voces de la narrativa actual como Pol Guasch, Munir Hachemi, Leire Bilbao o Sara Torres; de autoras como Katixa Agirre y Eider Rodriguez, que representan el nuevo panorama literario vasco; y de creadores y creadoras heterogéneos que abordan la escritura desde la antropología, la filosofía, la psicología o la interpretación como Iñigo Martinez Peña, Jon Gerediaga o Bob Pop.

Premios BBK Gutun Zuria

De forma previa al Festival, el 17 de marzo se entregan los Premios BBK Gutun Zuria Bilbao a dos referentes de la creación literaria local e internacional como son Anjel Lertxundi y Cristina Rivera Garza.

Novelista, poeta, cuentista y ensayista, Cristina Rivera Garza es una de las voces más relevantes de la literatura mexicana contemporánea y la única reconocida en dos ocasiones con el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Fundadora del doctorado en Escritura Creativa en español en la Universidad de Houston, entre sus obras destacan títulos como La cresta de Ilión (Editorial Tránsito, 2020), una inquietante historia que le sirve para mostrar cómo la violencia impacta en los cuerpos, cuestiona los límites de lo real y los marcadores del género.

Tras recibir el premio, Cristina Rivera Garza conversará con Isabel de Naverán, curadora y escritora en danza que es actualmente Investigadora Asociada a Azkuna Zentroa.Un diálogo en el que ambas cruzarán sus respectivas biografías y obras, tan marcadas por la pérdida, como capaces de transportar el duelo hacia un estatuto diferente.

Con más de 50 obras de literatura infantil y juvenil, novela y ensayo, Anjel Lertxundi es un referente de la literatura en euskera. Escritor, crítico literario, periodista y guionista, entre sus trabajos más destacados se encuentra la novela Otto Pette (Las últimas sombras) (Alberdania, 1994), con la que fue finalista del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa en 1994.

Anjel Lertxundi abrirá el Festival el 28 de marzo, en conversación el escritor y traductor chileno Adan Kovacsics.

Presentaciones editoriales

En Gutun Zuria Bilbao la edición tiene una presencia específica. En el programa destaca la muestra de publicaciones producidas por Azkuna Zentroa, que complementan la práctica artística contemporánea para su conocimiento y divulgación como el Libro - catálogo Somewhere from here to heaven, Metakoadernoak, los cuadernos de creación de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao o la nueva Revista Stock. Arte, pensamiento y cultura contemporánea.