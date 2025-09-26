El lehendakari respalda a CAF y subraya que "no contribuye al genocidio en Gaza"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que la empresa CAF, adjudicataria del proyecto del tren ligero de Jerusalén, "no contribuye al genocidio en Gaza", ha respaldado su participación en la construcción de ese tranvía y ha pedido que no se instrumentalice el drama que vive el pueblo palestino.

"Ya está bien de señalar a empresas y hacer demagogia, ya está bien de impostura", le ha espetado el lehendakari al único representante de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, quien le ha pedido explicaciones por este proyecto de la empresa guipuzcoana CAF, en cuyo accionariado participa el Gobierno Vasco con un 3 %, que, a su juicio, está al servicio "del sionismo israelí".

Esta confrontación entre el lehendakari y el parlamentario de Sumar, que ha tenido lugar en el pleno de control del Parlamento Vasco, se ha producido un día después de que CAF emitiera por primera vez un comunicado para marcar su posición tras las críticas recibidas en los últimos meses por su participación en este proyecto ferroviario.

La empresa asegura que no ha constatado "ninguna vulneración de los derechos humanos" en relación al proyecto del tren ligero y que, al contrario, "genera impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes".

Pradales se ha mostrado molesto por las "graves" denuncias de Sumar hacia CAF. "En política no todo vale", le ha dicho al parlamentario de una formación que, según ha recordado, forma parte del Gobierno español que esta misma semana ha aprobado un decreto con medidas contra el genocidio en Gaza que recoge una cláusula de excepcionalidad "que permite la práctica comercial con el Gobierno israelí" y que no recoge una sola medida contra CAF ni empresas similares ni invalida su actividad.

Además, ha recordado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de un Gobierno del que forma parte Sumar recabó opiniones sobre ese contrato "y no identificó ningún obstáculo legal ni ético para su firma". "Coherencia, señor Hernández, coherencia", le ha respondido.