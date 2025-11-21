El lehendakari quiere que España pida perdón por el bombardeo de Gernika

Dentro de una semana, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitará Gernika dentro del programa de su viaje de Estado a España. Será además el primer jefe de Estado alemán en visitar la ciudad vizcaína que fue bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces de Franco.

Se trata de un acto sin precedentes, en lo que se interpreta como un gesto de desagravio al bombardeo de 1937, que fue considerado el primer ataque aéreo masivo e indiscriminado contra una población civil.

Pradales ha destacado que este será un gesto de 'reconocimiento y reparación' que el España todavía no ha hecho. Eso sí, el lehendakari ha reconocido que el actual Estado no tiene nada que ver con el de entonces 'le corresponde tener en cuenta la verdad y la justicia desde el compromiso de la libertad y la democracia'.

"No reclamamos al Estado español ni más ni menos que lo que hará el presidente de Alemania, mirar a la propia historia reivindicando la verdad y la justicia", ha insistido.