Kote Cabezudo ya está en el banquillo

Nueve años después del inicio de su instrucción ha comenzado ya el juicio contra Kote Cabezudo. Se enfrenta a una petición de 121 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía por 32 presuntos delitos de índoles sexual, pornografía infantil, estafa y contra la integridad moral de 17 de sus modelos supuestamente cometidos entre los años 1992 y 2013. La acusación particular eleva su solicitud de condena hasta los 2.238 años de prisión y 1.715.000 euros de indemnizaciones para las víctimas. Con este juicio termina casi una década de investigaciones judiciales que han derivado en causas menores. algunas de ellas ya han sido juzgadas y tienen condena en firme contra el procesado por asuntos como obstrucción a la justicia, aportar documentos falsos a los tribunales y desobediencia a la autoridad judicial. la vista por la causa principal, tiene cuarenta tomos y cerca de 15.000 folios, y se celebra a pocas semanas de que el fotógrafo alcance los cuatro años de prisión provisional, el máximo permitido por ley.

Declaración Cabezudo

Las cámaras no han podido grabar al acusado porque su defensa no ha permitido que se tomasen imágenes en la sala. Durante la sesión, Kote Cabezudo ha ido apuntando en un cuaderno todo lo que han ido diciendo las partes. El acusado ya ha dejado claro que no responderá las preguntas de la acusación particular. Sí contestará a las del Ministerio Fiscal y la defensa.