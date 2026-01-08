Korrika 2026, la más participativa de la historia, con 2.175 kilómetros y 3.436 relevos de testigo

La edición 24 de Korrika, que se celebrará del 19 al 29 de marzo, será la más participativa de la historia, ya que tendrá 2.175 kilómetros y contará con 3.436 relevos de testigo. El plazo para reservar kilómetros, por su parte, comenzará el 1 de febrero.

La carrera iniciará sus pasos en el mismo territorio en el que finalizó la anterior edición, en Xiberoa (Soule). Atharratze dará el pistoletazo de salida a la Korrika, principalmente, porque la comarca xiberoarra de Basabürüa es una de las "zonas de sombra" de Korrika, según han explicado los organizadores. 'La necesidad de fomentar y movilizar el euskera en aquellas tierras es más evidente que nunca, ya que aunque el euskera continúa vivo en Xiberoa y Basabürua, los resultados de la última encuesta sociolingüística ponen de manifiesto que la transmisión en casa se ha desplomado, que la transmisión escolar no supera el 15%, y que el uso habitual del euskera está desapareciendo de las calles'.

En cuanto al final, y siguiendo otra tradición de Korrika, las despedidas de la carrera a favor del euskera se alternan entre cinco capitales. La última edición finalizó en Baiona, y, por lo tanto, en esta ocasión el turno le corresponde a Bilbao. Pasadas las 07.20 horas del 29 de marzo, entrará en la capital vizcaína. A mediodía se dará lectura al mensaje secreto que será trasladado de mano en mano, dentro del testigo, por los participantes de Korrika. Después, tendrá lugar la gran fiesta de clausura.

Itinerario

Maule será la primera capital visitada por Korrika, a las 16.45 horas, una vez haya salido de Atharratze el mismo día. A Donibane Garazi (Saint-Jean-Pied-de-Port), sin embargo, llegará el viernes 20 de marzo (02.50 horas). En Pamplona, hará acto de presencia el domingo 22 de marzo, a las 14.20 horas, y el martes 24 de marzo llegará el turno de Baiona, a las 20.30 horas.

Posteriormente, recorrerá San Sebastián el miércoles 25 de marzo. Así, sobre las 08.15 horas estará en Altza, a las 09.30 horas en Intxaurrondo, a las 11.00 horas en Amara y sobre las 11.55 horas en la Parte Vieja. La carrera aterrizará en Vitoria-Gasteiz el día 27, alrededor de las 20.50 horas.

App de Korrika

La aplicación permitirá seguir Korrika en directo. Por un lado, y gracias a la geolocalización de la furgoneta, los corredores sabrán si Korrika viene a tiempo, con antelación o con retraso, es decir, los usuarios/as de la aplicación podrán comprobar en todo momento por dónde discurre la carrera.

La aplicación cuenta con un buscador avanzado, por lo que se podrá comprobar fácilmente dónde se encuentra cualquier pueblo, comarca y/o kilómetro. Además, ofrecerá imágenes en directo de la furgoneta durante las 24 horas. También incluye las secciones habituales, de forma que lleva incorporada la tarjeta Korrika Laguntzaile, y ofrece la posibilidad de portarla dentro de la aplicación, en el propio móvil.