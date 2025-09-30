El juzgado cita a declarar a tres 'víctimas' del campamento de Bernedo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en un gesto inédito, ha dado a conocer los últimos pasos en relación con el caso del udaleku de Bernedo.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha tomado cuatro decisiones. La primera es citar a tres presuntas víctimas identificadas en el atestado policial. Además, el juzgado encomienda a la Ertzaintza como cuerpo instructor del caso que 'identifique a más menores afectados y que informe al juzgado del resultado de las averiguaciones practicadas'.

Un día después de que la fiscal denunciara que no había sido informada del caso, llegando a decir 'como en otras ocasiones, el expediente se ha quedado en un limbo', el juzgado confirma que ha dado ya traslado al Ministerio Fiscal 'a fin de que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes'.

La Diputación de Gipuzkoa, relata el comunicado del Superior, será informada de sus derechos 'como persona perjudicada u ofendida'. Y es que, al parecer, durante años, menores tutelados de este territorio fueron enviados a los campamentos investigados por delitos contra la libertad sexual. Precisamente, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha pedido que se aclare "cuanto antes" lo sucedido en los campamentos de verano de Bernedo (Álava), tanto los hechos como el recorrido tras la presentación de las denuncias, "sin señalamiento, pero con responsabilidad".

Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco ha eludido valorar si se ha incurrido en algún tipo de error en los controles de las administraciones a este tipo de actividades. María Ubarretxena ha pedido 'respeto, discreción y que se deje investigar, siempre con la presunción de inocencia'.