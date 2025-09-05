Juliette Binoche, Collin Farrell y Matt Dillon, presencias confirmadas en el Zinemaldia

Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell y Charlotte Rampling son algunas de las estrellas que pisarán la alfombra roja de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado de la Sección Oficial estará presidido por el director español J.A. Bayona.

Además de los Premios Donostia que han correspondido a la productora Esther García y a la actriz Jennifer Lawrence, se desplazarán a San Sebastián para presentar sus propuestas los cineastas Olivier Assayas, Edward Berger, Arnaud Desplechin, Claire Denis, Hasan Hadi, Lucile Hadzihalilovic, Agnieszka Holland, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Jafar Panahi, Raoul Peck, Joachim Trier o Rebecca Zlotowski.

Dentro de la Sección Oficial, el director Edward Berger y los actores Colin Farrell y Fala Chen acuden con 'Ballad of a small player'; la directora Claire Denis junto con Matt Dillon, Mia McKenna-Bruce y Tom Blyth con 'Le cri des gardes', y Juliette Binoche presentará su debut como directora, 'In-I in motion'. El Zinemaldia contará además con la presencia de una amplia representación del cine latinoamericano con nombres como los directores Daniel Hendler, Dolores Fonzi, Milagros Mumenthaler, Dominga Sotomayor, Fernando Eimbcke, Marcelo Gomes y María Clara Escobar.

No faltará una nutrida muestra del panorama del cine español con cineastas como José Luis Guerin, Alauda Ruiz de Azúa, José María Goenaga y Aitor Arregi, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta, Agustín Díaz Yanes y los actores Susana Abaitua, Raúl Arevalo y Ariadna Gil. La familia Flores casi al completo arropará a Isaki Lacuesta y Elena Molina en la presentación del filme 'Flores para Antonio' y Eduard Fernández, que recogerá el Premio Nacional de Cinematografía.

J.A. Bayona preside el jurado

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por el cineasta español J.A. Bayona, que ya estuvo en la Sección Oficial del festival con 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme' y que ganó el Premio del Público Ciudad de Donostia 2023 con 'La sociedad de la nieve'. Estará acompañado por la cineasta portuguesa Laura Carreira, premiada con la Concha de Plata a la mejor dirección por 'On Falling' (2024); la directora estadounidense Gia Coppola; la actriz Zhou Dongyu; la cantante e intérprete argentina Lali Espósito; el actor británico Mark Strong, y la francesa Anne-Dominique Toussaint.

Rebordinos ha avanzado que este año la película "sorpresa" que protagonizará la clausura en el Velódromo es una "de las más esperadas del año y cuenta con la participación de una figura ligada al País Vasco de la que no ha dado más detalles.