Juan Mari Aburto invita a la población a reflexionar, "¿Qué tipo de fiestas queremos?"

Este año la campaña se basa en el trabajo preventivo y comunitario. El alcalde, Juan Mari Aburto, comenzaba la intervención destacando, "Bilbao tiene un modelo de fiestas único, abierto, igualitario y libre. Y vamos a protegerlo. Porque si no hay respeto no hay fiesta". Ha hecho un llamamiento a la población, en especial a los jóvenes, para que sean "aliados" y frenar las reacciones que están surgiendo contra la libertad y que no permitan ni agresiones machistas ni ningún tipo de incidente de odio. La campaña, bajo el lema "Errespetu Nagusia/Respeto Nagusia. Bilbao comprometida y libre de agresiones machistas, racistas y LGTBIQ+ -fóbicas", se ha difundido mediante imágenes en diferentes soportes publicitarios por las calles de la ciudad y, a partir de ahora, se intensificará su presencia en puntos estratégicos como el puente del Ayuntamiento, el recinto ferial del Parque Etxebarria, Intermodal, Indautxu, Plaza Circular y Paseo Uribitarte. Además, estará presente en RRSS, medios de comunicación medios de transporte, paradas de Bilbobus y MetroBilbao.

La concejala de fiestas, Itziar Urtasun, ha explicado como el sábado 16 de agosto, una vez lanzado el txupin, quedará activada la Estrategia Municipal impulsada por el Ayuntamiento. Hostelería, txosnas, comerciantes, servicios de seguridad y limpieza, más de 160 personas, han recibido formación específica durante los últimos meses para que los protocolos de atención en caso de agresión estén claros y así todos los agentes sepan actuar frente a una situación de este tipo.

Además, el consistorio ofrece atención 24h a mujeres víctimas de violencia machista mediante el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, en cuanto a incidentes de odio las personas que lo requieran durante los 9 días contarán con este servicio de atención también 24 horas.