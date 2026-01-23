Joxe Mari Aizega: 'El EDA Drinks & Wine Campus va a ser un centro de referencia, tenemos demanda'

El proyecto de formación en vino y bebidas EDA Drinks & Wine Campus de Basque Culinary Center, impulsado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, ha iniciado una nueva etapa con el comienzo de la construcción de su sede en Laguardia, a la que próximamente se sumará el inicio de los trabajos de las instalaciones proyectadas en Vitoria-Gasteiz.

El edificio de Laguardia, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, contará con tres laboratorios, cuatro talleres, una sala sensorial, una incubadora y seis salas para emprendedores, así como con una planta piloto centrada en vinificación y un wine bar experimental.