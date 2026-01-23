Entrevista

Joxe Mari Aizega: 'El EDA Drinks & Wine Campus va a ser un centro de referencia, tenemos demanda'

El día en el que se pone la primera piedra del centro de Laguardia, el director del Basque Culinary Center ha explicado que el proyecto 'nace con la vocación de convertirse en un referente internacional en formación, investigación, innovación y emprendimiento, conectando conocimiento, territorio y el sector del vino y las bebidas'

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

El director del Baque Culinary Center explica en Más de Uno Álava los detalles del EDA Drinks & Wine Campus de Laguardia

El proyecto de formación en vino y bebidas EDA Drinks & Wine Campus de Basque Culinary Center, impulsado por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, ha iniciado una nueva etapa con el comienzo de la construcción de su sede en Laguardia, a la que próximamente se sumará el inicio de los trabajos de las instalaciones proyectadas en Vitoria-Gasteiz.

El edificio de Laguardia, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, contará con tres laboratorios, cuatro talleres, una sala sensorial, una incubadora y seis salas para emprendedores, así como con una planta piloto centrada en vinificación y un wine bar experimental.

