Joaquín Sánchez y Susana Saborido desvelan en Vitoria los secretos de 'Emparejados'

Antena 3 estrena este sábado la segunda temporada de este programa presentado por la pareja

El ex futbolista y su mujer han pasado por Vitoria para dar a conocer todos los detalles de la nueva temporada de 'Emparejados', una visita en la que han podido disfrutar de la gastronomía local, y en la que han desgranado algunas de las claves de la segunda temporada de su programa.

Bertín Osborne y su hija Alejandra serán los primeros invitados. 'Vaya bombazo nos ha contado Bertín', ha deslizado el gaditano que también ha puesto en valor la generosidad de todos sus invitados.

Victoria Federica, Loles León, las hermandas Dúrcal o el Cordobés y su esposa son algunas de las personalidades que se enfrentarán a sus preguntas y juegos.

