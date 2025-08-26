Jennifer Lawrence recogerá el próximo 26 de septiembre un Premio Donostia del Festival de San Sebastián

La actriz y productora Jennifer Lawrence recogerá el próximo 26 de septiembre uno de los Premios Donostia de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Además, se proyectará su última película, 'Die My Love', de Lynne Ramsay, que se estrenará en cines el 7 de noviembre de este año. Con 35 años, será la galardonada más joven con este premio honorífico del certamen. Según informan desde el Festival, con este galardón honorífico se reconocerá la trayectoria de "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo".

La intérprete ganó un Oscar en 2013 por su papel de Tiffany Maxwell en `El lado bueno de las cosas´, recibirá el galardón en una gala que tendrá lugar en el Auditorio Kursaal de la capital guipuzcoana. A continuación tendrá lugar la proyección de su última película, 'Die My Love', un trabajo que es "un punto de inflexión en su carrera y en el que Lawrence participa también como productora", han destacado desde la organización. El filme, ambientado en la América rural, es el retrato de una mujer atrapada en el amor y la locura dirigido por Lynne Ramsay y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

También ha protagonizado títulos como ‘Don’t Look Up’ (‘No mires arriba’), ‘Joy’ y la trilogía de ‘The Hunger Games‘ (‘Los juegos del hambre’).