El jefe del operativo de la Ertzaintza en los disturbios del 12 de octubre declara: "Querían matarnos"

El jefe del operativo de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza del pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz, cuando se produjeron los graves altercados con motivo de la contramanifestación convocada ante un acto de la Falange, ha declarado ante la jueza: "Querían matarnos".

Este mando de la Policía autonómica vasca ha sido uno de los diez ertzainas llamados a comparecer este martes ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa. También han prestado declaración, en calidad de investigados, seis personas que habrían participado en la contramanifestación, y que se han acogido a su derecho a no declarar. En próximas semanas se espera que desfilen por sede judicial hasta una veintena de investigados.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el abogado José Antonio Bitos, que representa a Euspel, sindicato de la Ertzaintza que denunció en los tribunales los incidentes en los que resultaron heridos 22 ertzainas, y que, según aseguró, el objetivo de los sabotedores no era el acto de la Falange, sino los ertzainas. El letrado de la central sindical les atribuye delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad agravado, y lesiones.

Este martes estaban citados por la jueza en primer lugar seis investigados, que se han acogido a su derecho a no declarar, para proseguir con diez de los agentes de la Ertzaintza heridos el 12 de octubre. El primero que ha prestado declaración ha sido el jefe del operativo de Seguridad Ciudadana previsto para ese día.

Este ha asegurado que los agentes vivieron el 12 de octubre "un infierno" por la violencia empleada por los radicales que, en su opinión, tenían una "organización extrema". Tal como ha explicado, compañeros que habían estado en dispositivos de seguridad en los años "duros" de los 90 les han transmitido que "no habían visto algo así". "Iban a matarnos", ha dicho en repetidas ocasiones el mando de la Policía autonómica.

Para explicar el nivel de organización de los contramanifestantes que atacaron a los agentes, con capuchas y los rostros tapados, ha dicho que a los ertzainas en esos momentos de tensión les costaba "hacer una línea policial, y ellos parecían preparados para ello".

También ha dicho que, entre los objetos contundentes que les lanzaron, como botellas y tapas de alcantarilla, había piedras de catenaria de las vías del tren que no habían sido sustraídas ese mismo día, con lo que "lo habían preparado antes" para que hubiera "una extrema violencia".

En su relato, ha explicado que un agente que cayó al suelo pudo ser rescatado por un compañero cuando estaba siendo "pateado". "Si no, estoy convencido de que le matan ahí", ha asegurado. También ha narrado que a otro ertzaina le intentaron introducir entre el escudo y su cuerpo una bengala metálica utilizada en barcos, lo que demostraría su intención de "causar el mayor daño posible".

Personación del departamento

El sindicato SiPE y el departamento de Seguridad se han personado finalmente en la causa, por lo que también han estado presentes en las declaraciones de este martes. El letrado de Euspel cree que el Gobierno Vasco se ha presentado en el proceso judicial "tarde, mal y a rastras".

En este sentido, ha recordado que el representante legal del Departamento se perdió la declaración del pasado día 8 de nueve agentes que aseguraron que hacía muchos años que no se veía "ese nivel de violencia y de profesionalización" en unos incidentes.