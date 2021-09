FESTIVAL DE CINE DE DONOSTIA

LEER MÁS Noticias

La 69 edición del Festival de San Sebastián contará con una amplia lista de estrellas. Han confirmado su presencia al certamen donostiarra además de los Premios Donostia Marion Cotillard y Johnny Depp, Javier Bardem, Jessica Chastain, Penélope Cruz, Emmanuelle Devos, Dolores Fonzi, María Valverde, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Vincent Lindon, Clarke Peters y Stanley Tucci, entre muchos otros. Asimismo, algunos de los directores más relevantes de la cinematografía contemporánea viajarán a San Sebastián para presentar sus películas, como los cineastas de la Sección Oficial Laurent Cantet (Arthur Rambo), Lucile Hadzihalilovic (Earwig) o Claire Simon (Vous ne désirez que moi / I Want to Talk about Duras).

MEDIDAS POR LA PANDEMIA

El día 12 se pondrán a la venta las entradas que se podrán comprar solo vía on line con el mismo sistema del año pasado. Cada día solo se podrán coger para las películas de tres jornadas. A falta de confirmación por parte del Gobierno Vasco y con las últimas medidas del Gobierno Vasco, los Kubos del Kursaal, el Teatro Principal y el VE tendrán un aforo del 50%. El resto de salas se ocuparán al 60%.