Violencia de género

Ingresa en prisión por acuchillar a su expareja y causarle heridas de gravedad en Algorta (Bizkaia)

Los agentes encontraron el arma utilizada en las inmediaciones

Europa Press

Bilbao |

Patrulla Policía Local
Patrulla Policía Local | Europa Press

Un hombre ha ingresado en prisión acusado de acuchillar a su expareja, el pasado sábado en el barrio getxoztarra de Algorta (Bizkaia) y causarle heridas de gravedad que requirieron su hospitalización.

Tras tener constancia de la agresión, el Ayuntamiento ha activado el protocolo local de actuación y coordinación frente a la violencia machista contra las mujeres, y ha convocado la Junta de Portavoces para este miércoles, 4 de febrero.

Según ha informado el Consistorio de la localidad, los hechos ocurrieron a las 13.35 horas de este pasado sábado. Varios testigos contactaron con el centro de Coordinación de la Policía Local para denunciar que un hombre estaba atacando a una mujer con un cuchillo.

Una vez personados en el lugar, los agentes hallaron a la mujer herida de gravedad, según los denunciantes, por un hombre que se encontraba en las proximidades. Una vez localizado, el sospechoso admitió los hechos.

En las inmediaciones, los policías hallaron el arma utilizada, por lo que detuvieron al hombre que, tras pasar ante el juez, ya ha ingresado en prisión. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, en el que permanece ingresada, debido a las lesiones sufridas.

