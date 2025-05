Las ikastolas privadas acusan a Educación de perjudicarlas 'de forma intencionada'

'La gestión de la matriculación no ha servido para poner fin a la segregación', han denunciado desde la federación de ikastolas en una comparecencia pública. Entre otras críticas, aseguran que la distribución del alumnado nuevo que se incorpora a los centros -la llamada matrícula viva- no se está distribuyendo de forma equitativa. 'Se está haciendo de forma intencionada y a las ikastolas no se está derivando el volumen de alumnado que les corresponde', denuncian en estos tiempos en los que, con la caída de la natalidad, cada alumno cuenta para poder mantener aulas abiertas.

Entre las propuestas para solventar esta situación, Ikastolen Elkartea plantea revisar las zonas de influencia y renovar los índices de vulnerabilidad, entre otras. Por su parte, se comprometen a desarrollar 'un sistema propio de becas' en todas las ikastolas a partir del próximo curso.

Normalidad

Antes de esta comparecencia, la consejera de Educación hacía una breve declaración ante los medios a las puertas del parlamento para apuntar que el 95% de las familias han podido matricular a sus hijos e hijas en la primera opción escogida. 'Ese dato indica normalidad y que el sistema funciona', ha asegurado Begoña Pedrosa, que ha añadido que las medidas establecidas para los procesos de matriculación "son transparentes y claras".

La consejera ha añadido que 'los centros las patronales y las redes conocen' esas medidas, por lo que ha hecho un llamamiento a 'seguir trabajando' para afrontar 'el gran reto que tenemos por delante'.