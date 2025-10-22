Un hombre de 63 años, detenido tras tratar de robar más de cien botellas de whisky en Erandio

La Ertzaintza ha informado en un comunicado que minutos antes de las 13:00 horas de ayer, empleados de un establecimiento del barrio de Asua en Erandio requerían su presencia tras haber sorprendido a un cliente cuando trataba de hurtar 102 botellas de whisky con un precio de venta superior a los 2400 euros.

Hasta el lugar de desplazaron recursos de la Ertzaintza que identificaron al autor, un hombre de 63 años de edad, que había sido retenido por los vigilantes de seguridad. Al parecer, según apunta la policía vasca, el arrestado ya había intentado en otras ocasiones hurtos similares en el mismo lugar.

El implicado, fue arrestado por un presunto delito de hurto en grado de tentativa y trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes fue puesto a disposición judicial.