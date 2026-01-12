Guitrans alerta de que 5 millones de toneladas de mercancía se han visto afectadas por las movilizaciones en la frontera

La asociación empresarial guipuzcoana de Transporte por carretera, Guitrans, y la Federación Empresarial Interregional de Asociaciones de Transporte, Fitrans, han alertado de que las movilizaciones de ganaderos y agricultores franceses que paralizan la frontera ocasionan "grandes pérdidas" para el transporte y han destacado que 5 millones de toneladas se han visto afectadas por esta paralización, "que de persistir podría paralizar la industria".

En un comunicado, ambas asociaciones han resaltado que las empresas que realizan transporte internacional y las que hacen nacional pero dependen de la mercancía procedente de Europa "están sufriendo, una vez más, una grave situación que afecta a la seguridad de personas, mercancías y a la economía de las empresas".

Así, han recordado que los agricultores y ganaderos franceses "están protagonizando disturbios y cortes en las carreteras e infraestructuras críticas". "Ocurrió en diciembre, durante dos semanas, con interminables cortes de tráfico que provocaron retenciones de 14 kilómetros en el lado guipuzcoano", han añadido.

Esta situación vuelve a reproducirse desde el viernes pasado, con unas movilizaciones que han provocado que las autoridades hayan cortado el tráfico para vehículos pesados en ambos sentidos en Biriatou. A su juicio, se trata de una medida "inconcebible e inadmisible".

En ese sentido, Guitrans y Fitrans han incidido en que tres días con la frontera cortada "implica que miles de conductores hayan pasado el fin de semana tirados en la carretera, con mercancía de todo tipo, también perecedera que puede perderse definitivamente y con demoras en la entrega que pueden hacer parar cadenas de producción".

Tras señalar que "es función de las diversas administraciones tanto europeas, nacionales como de la Comunidad Autónoma velar porque no se restrinja, ni se conculque el derecho a la libre circulación", han considerado que "con la inacción de las autoridades, una vez más, el sector del transporte paralizado, es inadmisible".

'Letal para el transporte'

"No podemos dar por bueno que las reivindicaciones de otros sectores, por muy legítimas que sean, nos arruinen y maltraten a nuestros profesionales. El transporte de mercancías también tiene problemas, y serios, por lo que detener la actividad durante tantos días puede ser letal para muchas empresas de transporte", han subrayado.

De este modo, han insistido en que "si a los problemas que tienen agricultores y ganaderos se le suma la falta de transporte porque las empresas no dan más de sí, estarán y estaremos ante un futuro económico y social desolador".

Desde las organizaciones del sector Fitrans y Guitrans han exigido a los gobiernos que "garanticen el derecho a la libre circulación consagrado en el acuerdo de Schengen, tomando las medidas que sean necesarias respetando el derecho de manifestación, que es un derecho de todos y para todos".

De esta manera, han reclamado que "no se paralicen los más de 10.000 camiones que diariamente pasan por Biriatou y otros tantos que pasan por La Junquera". Tras reiterar que la "inacción" de las autoridades galas está provocando "graves pérdidas económicas a las empresas", han considerado que Europa "debe presionar para que el Gobierno francés actúe y tome medidas sancionadoras si no lo hace".

Desde Fitrans y Guitrans exigirán "las responsabilidades judiciales y económicas que procedan hasta que se garantice el legítimo derecho de las empresas de transporte a poder desarrollar su actividad con normalidad". "Estar parados injustamente no nos libera de pagar nuestros impuestos y cotizaciones puntualmente", han concluido.