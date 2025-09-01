Guggenheim Bilbao logra el segundo mejor verano de su historia

El museo ha explicado que esta cifra de visitas lograda este año supone la segunda mejor en verano de su historia, y en el acumulado del año suma 921.971 visitantes.

Por meses, tanto junio como julio batieron récords. En junio disfrutaron de las exposiciones del Museo 117.508 visitantes, 6.921 más que el año pasado. En julio, también el más exitoso de su trayectoria, fueron 165.853 los visitantes, 3.573 más que en 2024. Ha sido agosto el mes con peor comportamiento, y de hecho, no se llegaron a las 195.000 visitas.

Casi 8 de cada 10, extranjeros

Un año más el público internacional ha sido mayoritario. Así, el 78% del total procedía de fuera del Estado, un 2% más que el año pasado, destacando el de Francia (16% del total), seguido de Gran Bretaña (10%), Alemania (9%), Holanda (8%), Italia (7%) y Estados Unidos (6%). Dentro del Estado, destaca el índice de vascos (4% del total), catalanes (4%) y madrileños (3%).

El día de mayor afluencia fue el miércoles 13 de agosto, con un total de 8.472 visitantes a lo largo de toda la jornada, según los datos del Museo bilbaíno.

En cuanto a la cifra acumulada del año, a 31 de agosto de 2025 el Museo ha recibido 921.971 visitantes, la más alta de su historia hasta la fecha, gracias a que los meses de mayo, junio y julio han sido los más exitosos desde la apertura.

Oferta expositiva

Entre las claves del atractivo del Museo este verano se encuentra su amplia oferta expositiva, con muestras tan diversas y ambiciosas como 'Helen Frankenthaler: Pintura sin reglas', patrocinada por la Fundación BBVA (hasta el 28 de septiembre); 'in situ: Refik Anadol', que cuenta con 1OF1 como Partner de la exposición, con Euskaltel como Partner Tecnológico y con la colaboración de Google Cloud (hasta el 12 de octubre) y 'Barbara Kruger: Another day. Another night', patrocinada por Occident (hasta el 9 de noviembre).

Los visitantes también han podido disfrutar de las Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por BBK (permanente), y de la exposición 'Vito Acconci / Sergio Prego: YOU' en la Sala Film&Video, que finaliza este domingo, 7 de septiembre.

Desde el museo han destacado el éxito de público del programa de música en vivo Art&Music, patrocinado por Kutxabank, que con 1.200 asistentes ha agotado las ocho sesiones celebradas en la terraza del Museo.