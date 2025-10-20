El GOe abre sus puertas con una jornada inaugural marcada por la innovación y la protesta vecinal

Tras el denominado “día cero” del pasado viernes 17 de octubre, el GOe abre oficialmente sus puertas este lunes con una doble cita que congrega a unas 600 personas. La jornada comienza con una experiencia inmersiva dirigida a 400 profesionales del sector gastronómico, en la que participan chefs de prestigio internacional como los hermanos Roca.

Ya por la tarde el director general del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, recibe a representantes institucionales en el nuevo espacio, concebido como un laboratorio de innovación y futuro para la gastronomía.

Esta inauguración no está exenta de polémica. Frente al edificio y a la hora prevista de la llegada de las instituciones, los vecinos del barrio de Gros han convocado una manifestación para denunciar el impacto negativo que el nuevo centro puede tener en la vida cotidiana del vecindario.

Los manifestantes han reclamado mayor diálogo con las instituciones y medidas que garanticen la convivencia.