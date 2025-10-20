Nuevo centro gastronómico

El GOe abre sus puertas con una jornada inaugural marcada por la innovación y la protesta vecinal

El nuevo centro gastronómico GOe abrirá oficialmente este lunes sus puertas con una doble cita que albergará a alrededor de 600 personas. El primer plato está dirigido a los profesionales del sector; el segundo, a las instituciones que asistirán a la inauguración.

Onda Cero San Sebastián

Euskadi |

El GOe abre sus puertas con una jornada inaugural marcada por la innovación y la protesta vecinal
El GOe abre sus puertas con una jornada inaugural marcada por la innovación y la protesta vecinal | goe.bculinary.com

Tras el denominado “día cero” del pasado viernes 17 de octubre, el GOe abre oficialmente sus puertas este lunes con una doble cita que congrega a unas 600 personas. La jornada comienza con una experiencia inmersiva dirigida a 400 profesionales del sector gastronómico, en la que participan chefs de prestigio internacional como los hermanos Roca.

Ya por la tarde el director general del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, recibe a representantes institucionales en el nuevo espacio, concebido como un laboratorio de innovación y futuro para la gastronomía.

Esta inauguración no está exenta de polémica. Frente al edificio y a la hora prevista de la llegada de las instituciones, los vecinos del barrio de Gros han convocado una manifestación para denunciar el impacto negativo que el nuevo centro puede tener en la vida cotidiana del vecindario.

Los manifestantes han reclamado mayor diálogo con las instituciones y medidas que garanticen la convivencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer