Gobierno Vasco respeta la legalidad en la progresión de grado de presos sean de ETA o no

El Gobierno Vasco ha insistido este martes en que respeta "escrupulosamente" la legalidad en lo que se refiere a la concesión de la progresión de grado de los reclusos de las cárceles de Euskadi "sean presos de ETA o no".

Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo sobre la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de recurrir la progresión al tercer grado penitenciario del antiguo miembro de ETA Asier Arzalluz Goñi, condenado por varios atentados, como el que acabó con la vida del periodista José Luis López de Lacalle en Andoain (Gipuzkoa) el 7 de mayo de 2000.

La decisión de conceder este grado al recluso de ETA la tomó el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que dirige la consejera socialista María Jesús San José, y hoy la portavoz del Ejecutivo ha recalcado que estas resoluciones se adoptan cumpliendo la legalidad.

En relación al recurso de la Fiscalía, Ubarretxena ha dejado claro que el Gobierno Vasco respeta las actuaciones judiciales.