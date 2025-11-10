Simulacro en Álava del sistema 'ES-Alert' de avisos por gran emergencia

El Gobierno Vasco, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOS Deiak, realizará este próximo jueves, en torno a las 12.00 horas en Álava, un simulacro del sistema 'Es-Alert' de avisos a la población en casos de gran emergencia o catástrofe.

La iniciativa ya ha sido comunicada a la totalidad de los ayuntamientos alaveses. De este modo, el centro vasco de emergencias enviará un aviso a los teléfonos móviles ubicados en este territorio, que emitirá un pitido de alerta que irá acompañado de un mensaje tranquilizador que indicará que se trata de una prueba y no de una situación de riesgo real.

Se trata del tercer ejercicio de estas características llevado a cabo hasta la fecha tras los simulacros 'ES-Alert' realizados en noviembre de 2022 en algunos barrios de Bilbao y, más recientemente, el pasado 2 de octubre, en Balmaseda.

Esta simulación llegará directamente a todos los terminales que se encuentren conectados a las antenas de la zona de aviso, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.