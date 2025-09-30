El Gobierno Vasco instalará 38 cajeros automáticos en localidades sin estas terminales ni bancos

El Gobierno Vasco instalará 38 cajeros en localidades que no disponen de estas terminales ni de oficinas bancarias con el fin de acabar con la 'exclusión financiera' que padecen sus habitantes, una medida que permitirá acercar estos dispositivos al 96% de la población del medio rural.

Este programa se integra en la 'Estrategia de Desarrollo rural 2030' y el 'Programa de Desarrollo Territorial', que trata de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las zonas rurales, para lo que se fija como metas garantizar la igualdad de derechos y servicios básicos; impulsar la diversificación económica y la innovación; y preservar y valorizar el entorno natural y cultural.

Los municipios se escogerán tomando en cuenta ciertas variables. Deberán contar con más de 300 habitantes sin cajeros ni oficinas bancarias; distancia al cajero más cercano de mínimo ocho kilómetros; y localidades que reciben más de 100.000 turistas al año.

El presupuesto destinado a ello será de 1,15 millones de euros hasta 2029, financiado íntegramente por el Gobierno Vasco.