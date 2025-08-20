El Gobierno Vasco inicia el procedimiento para declarar a Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha iniciado la declaración del municipio de Vitoria-Gasteiz, excepto la zona rural constituida por entidades locales menores no incluidas en la trama urbana, como zona de mercado residencial tensionado.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publican este miércoles la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que inicia el procedimiento para que la capital alavesa sea considerada como zona tensionada.

Dentro de esta declaración, prevista en el artículo 18.2 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la Vivienda, se excluye a la zona rural del municipio que no está inserta en la trama urbana, salvo Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ehari-Ali y Gardelegi, por lo que la solicitud abarca a todos los barrios de la ciudad.

El Ejecutivo autonómico establece que Vitoria-Gasteiz "cumple con los criterios previstos y legales" para ser declarada como zona de mercado residencial tensionado respecto a los baremos que miden el coste medio de la hipoteca o el alquiler en el presupuesto de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos; así como el encarecimiento del precio de compra y alquiler en los últimos cinco años.

Así, ratifica la memoria del Ayuntamiento que expone que, en el conjunto del municipio, la renta media de alquiler más los gastos y suministros básicos del hogar, suponen un esfuerzo superior al 30% de la renta media disponible del municipio, al fijarse el esfuerzo económico en un 30,6%.

Asimismo, el precio medio de las compraventas registradas en Vitoria-Gasteiz "crece de forma muy intensa" en los últimos cinco años (en este caso entre 2019 y 2024), alcanzando una tasa de crecimiento del 27,5%, por encima de la cota del 22,4 % (IPC + 3 puntos).

FALTA DE VIVIENDA

Por otra parte, el Departamento de Vivienda también da su visto bueno a la justificación de especial riesgo de "abastecimiento insuficiente de vivienda" por concurrir circunstancia legal para la declaración de zona de mercando residencial tensionado.

Tras someter el procedimiento al trámite de información pública mediante su publicación en el BOPV y en el BOTHA, se abre ahora un plazo de veinte días hábiles en el que las personas interesadas podrán presentar cuantas alegaciones consideren convenientes.