Gobierno vasco hará llegar a la Comisión Antiviolencia el resultado de la investigación de incidentes en la Vuelta

La Ertzaintza investiga a varias personas por su presunta participación en tres incidentes contra las normas de convivencia durante la Vuelta ciclista, a su paso por Bilbao, en las protestas contra "el genocidio" de Israel en Palestina. El resultados de las investigaciones serán remitidas a la Comisión Antiviolencia en el deporte.

Así lo ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. "Una cosa es que realicemos nuestras protestas legítimas de forma normalizada y otra es que pueda haber incidentes concretos que pongan en cuestión la seguridad, la convivencia o las formas que tengamos establecidas", ha advertido. Ante eso, ha asegurado que no pueden "mirar a otro lado". "Tenemos que registrar esos incidentes que se produzcan y ponerlos en conocimiento de las autoridades correspondientes", ha añadido el consejero.

Zupiria ha señalado que se están produciendo a diario en las ciudades y pueblos de Euskadi "la legítima protesta contra el genocidio en Gaza, que es un derecho de expresión" de todos los ciudadanos. "La Ertzaintza está para garantizar ese derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y se están produciendo multitud de movilizaciones y manifestaciones en las que no hay ningún incidente ni se está cuestionando la seguridad y la convivencia", ha añadido.