Gobierno Vasco estudia reforzar los controles de las EPSV de decesos tras el fraude en una entidad de Gallarta

El Gobierno Vasco está estudiando la posibilidad de reforzar los controles sobre las EPSV de decesos a raíz del fraude registrado en una entidad de Gallarta dedicada a esta actividad, que fue intervenida el pasado mes de junio por el propio Ejecutivo tras detectar la apropiación indebida de 600.000 euros, prácticamente la totalidad de su patrimonio, por parte de un integrante de su Junta de Gobierno.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d'Anjou, ha informado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu, recogida por Europa Press, del sistema empleado por esta persona para ocultar el presunto desfalco.

D'Anjou ha señalado que la documentación que la entidad reportaba periódicamente al departamento "con apariencia cierta de ser fidedigna", estaba falsificada y, además, "contaba con el visto bueno de tres personas diferentes de la Junta de gobierno, lo que 'de facto' dificultaba deducir el desconocimiento de la situación real por parte de tantos actores".

El consejero ha añadido, en referencia al sistema del departamento para controlar el cumplimiento de la normativa y la veracidad de la información reportada por las entidades, que las personas que ejercen la presidencia y la secretaría de cada EPSV deben remitir anualmente a la aplicación contable del Registro de EPSV la documentación estadístico-contable exigida por la normativa.

Adicionalmente, en casos como los de esta entidad, se debe remitir información trimestral sobre activos financieros, ingresos y gastos, y número de sepelios celebrados. Nöel D'Anjou ha informado que su departamento, hasta la fecha y con "cierta periodicidad", solicita extractos bancarios de las diferentes posiciones de activos financieros de las EPSV supervisadas.

Profesionalización

Asimismo, y también de forma periódica, se realizan controles en relación con diversas materias sobre aspectos diferenciados de las EPSV, que varían en función de la tipología de las entidades.

A raíz de este caso de presunto fraude, el Gobierno ha activado un proceso de "reflexión interna", centrado en especial en la supervisión del subsector de EPSV de decesos. El Ejecutivo está estudiando la adopción de medidas como "la promoción de la profesionalización" de este tipo de entidades o el establecimiento de sistemas "que conlleven una mayor y más estricta exigencia documental", según ha explicado el consejero.