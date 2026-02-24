23F

Gobierno vasco aplaude la desclasificación de documentos pero dice que la ley de secretos es "heredera del franquismo"

En palabras de la portavoz, es una medida que va en la buena dirección

Europa Press

Vitoria |

María Ubarretxena, portavoz del Gobierno vasco
María Ubarretxena, portavoz del Gobierno vasco | Irekia

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha aplaudido la decisión del Ejecutivo central de desclasificar documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque ha advertido de que la ley de secretos oficiales que sigue vigente es "heredera del franquismo" y "no es homologable a la calidad democrática del país en el que vivimos".

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha manifestado que la decisión del Ejecutivo español "es un paso en la buena dirección".

No obstante, ha manifestado que "hoy es un buen día para recordar que existe una ley de secretos oficiales heredera del franquismo que no es homologable a la calidad democrática del país en el que vivimos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer