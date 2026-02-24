Gobierno vasco aplaude la desclasificación de documentos pero dice que la ley de secretos es "heredera del franquismo"

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha aplaudido la decisión del Ejecutivo central de desclasificar documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque ha advertido de que la ley de secretos oficiales que sigue vigente es "heredera del franquismo" y "no es homologable a la calidad democrática del país en el que vivimos".

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha manifestado que la decisión del Ejecutivo español "es un paso en la buena dirección".

No obstante, ha manifestado que "hoy es un buen día para recordar que existe una ley de secretos oficiales heredera del franquismo que no es homologable a la calidad democrática del país en el que vivimos".